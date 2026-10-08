सीहोर में 848 करोड़ से बनेगा लग्जरी गोल्फ कोर्स! MP Travel Mart का शुभारंभ, करोड़ों का हुआ निवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास की दृष्टि से बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हाल) में आयोजित चार दिवसीय सातवें मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट (एमपीटीएम- 2026) का शुभारंभ किया। इस दौरान 11 सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए, लेटर ऑफ अवार्ड भी दिए गए। इनमें सीहोर में 848 करोड़ से प्रस्तावित गोल्फ कोर्स व लक्जरी होटल भी शामिल है।

इस दौरान मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि कूनो, गांधी सागर और वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) में चीतों के पुनर्वास से मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए युग की शुरुआत हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 60 चीते मौजूद हैं, जो वन्यजीव पर्यटन के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है।

मध्य प्रदेश न केवल टाइगर स्टेट है, बल्कि धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, त्वरित अनुमतियों और सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से पर्यटन निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार ने पंचायत जैसी शूटिंग के जरिये प्रदेश को फिल्म हब बनाने, सुप्रसिद्ध अभिनेता अन्नू कपूर ने सिनेमा से सांस्कृतिक प्रचार एवं सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने डेस्टिनेशन-बेस्ड फूड टूरिज्म पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। समारोह की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. भी मौजूद रहे। मार्ट में 34 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर और फिल्म व हास्पिटैलिटी उद्योग के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।