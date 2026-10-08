रतलाम में सो रही महिला की आंख खुली तो सामने मगरमच्छ मुंह खोले उनकी ओर बढ़ रहा था, बेटे के साथ खिड़की से निकली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। बाजना जनपद के ग्राम कुंदनपुर के समीप नवागांव में बुधवार रात करीब 10 बजे घर में सो रही सीताबाई पत्नी स्व. केसु डोडियार की आंख खुली तो सामने मगरमच्छ था। मगरमच्छ मुंह खोलते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। घबराई सीताबाई अपने सात वर्षीय बेटे के साथ छोटी खिड़की से बाहर निकल गईं। मगरमच्छ दरवाजे से करीब तीन फीट दूर था। सीताबाई ने घबराकर पड़ोसियों को आवाज देकर जगाया। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर काबू में किया।

सीताबाई मजदूरी करती हैं। उनके पति की करीब सात वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा सात वर्ष का है, जबकि बड़ा बेटा 12 वर्ष का है। घटना के समय बड़ा बेटा दोस्तों के साथ नदी की ओर गया हुआ था। सीताबाई छोटे बेटे के साथ घर में सो रही थीं। घर का दरवाजा खुला हुआ था। इसी रास्ते से मगरमच्छ के घर में आने की आशंका है।

ग्रामीणों ने रात करीब 10 बजे पुलिस को थाने के नंबर पर सूचना दी, लेकिन पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची सुपुर्द। इसके अलावा रात में वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने ही मिलकर मगरमच्छ को पकड़कर पिकअप वाहन में रखा। इसके बाद वे उसे बाजना लेकर जाने लगे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार नहीं मिला। ग्रामीण वापस लौट आए और मगरमच्छ को नदी में छोड़ने के लिए ले गए। नदी के पास पहुंचने पर मगरमच्छ और ताकतवर नजर आया। इसके बाद ग्रामीण उसे वापस लेकर आए और निर्माणाधीन महादेव मंदिर के पास बांध दिया। दो से तीन युवकों ने रातभर उसकी निगरानी की। मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर रखा गया था। सुबह वन विभाग की टीम पहुंची और उसे अपने साथ वन परिक्षेत्र कार्यालय बाजना ले गई।