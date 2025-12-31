एम सेलवेंद्रन बनेंगे MP के प्रमुख सचिव, ब्राह्मण बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा सहित पांच अधिकारियों का प्रमोशन रुका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी एम सेलवेंद्रन एक जनवरी 2026 से प्रमुख सचिव होंगे। उज्जैन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आशीष सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित 2010 बैच के अन्य अधिकारियों को सचिव हो जाएंगे। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले अधिकारी संतोष वर्मा, जांच में घिरे पवन जैन, तरुण भटनागर, ऋषि गर्ग और अनुराग चौधरी को फिलहाल पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के अनुमोदन के बाद आईएएस अधिकारियों को एक जनवरी 2026 से पदोन्नत करने के आदेश तैयार कर लिए हैं। इसमें 2010 बैच के जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना, आयुक्त कोष एवं लेखा भास्कर लक्षकार, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण कंपनी अनय द्विवेदी, आयुक्त पंचायतराज छोटे सिंह, अपर आयुक्त ग्वालियर सपना निगम, संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन, अपर सचिव श्रम बसंत कुर्रे, अपर सचिव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बालिंबे, अपर सचिव नगरीय विकास शीलेंद्र सिंह और आयुक्त चंबल सुरेश कुमार सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। वहीं, 2013 बैच के अधिकारी अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नत होंगे।