नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी में बेखौफ चोरों ने उद्घाटन से पहले ही एक निजी अस्पताल को निशाना बनाकर करीब 40 लाख रुपये के चिकित्सा उपकरण और एसी पार कर दिए। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज सौंपने के ढाई महीने बाद भी छोला मंदिर पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है।

मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचीं अस्पताल संचालिका ने पुलिस पर जांच में सुस्ती बरतने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई। जनसुनवाई में कुल 143 आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखीं।करोंद मंडी क्षेत्र के 80 फीट रोड स्थित सरस्वती मल्टी हास्पिटल की संचालिका डॉ. सोनम देवी ने बताया कि कुछ अनुमतियों के चलते अस्पताल का शुभारंभ रुका हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने अस्पताल में सेंध लगाकर करीब 40 लाख रुपये की कीमती मशीनें और एसी चुरा लिए, जिसमें लगभग 10 लाख रुपये का कॉपर भी शामिल है। डॉ. सोनम का आरोप है कि फुटेज देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे चोरी गए उपकरणों को खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका बढ़ गई है।