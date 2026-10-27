मध्य प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए पांच नाम दिल्ली भेजे, वनथी श्रीनिवासन का नाम चर्चा में

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा की एक सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप ने सोमवार को पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। अब निर्णय दिल्ली से होगा। माना जा रहा है कि दक्षिणी राज्य के ही किसी चेहरे को मध्य प्रदेश के राज्यसभा भेजा जाएगा। फिलहाल वनथी श्रीनिवासन का नाम चर्चा में है, जो तमिलनाडु से पूर्व विधायक हैं और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं।

कुछ और नामों सहित पांच नाम पैनल में भेजे गए हैं। कोरग्रुप की बैठक मूल रूप से राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में तय किया गया भाजपा इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली करेगी। इनमें एक लाख लोगों को एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर प्रदेश कोर कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया।