एमपी राज्यसभा उपचुनाव: एल मुरुगन के इस्तीफे से खाली सीट पर दिल्ली से तय होगा उम्मीदवार, संसदीय बोर्ड लगाएगा मुहर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्यसभा सदस्य रहे डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल दिल्ली भेजेगा, लेकिन अंतिम मुहर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में लगेगी। उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य को दो अप्रैल 2030 तक का कार्यकाल मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुरुगन ने तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पराजित हो गए थे। उधर, कांग्रेस के पास चुनाव जीतने के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या नहीं है, मगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि वह वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करके उम्मीदवार को लेकर निर्णय करेंगे।