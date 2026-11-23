राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को सेवावृद्धि दिए जाने की संभावनाओं के बीच मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सेवावृद्धि दिए जाने की संभावना है। उन्हें 22 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव बनाया गया और वह जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस लिहाज से उन्हें काम करने का कम ही समय मिल रहा है। उनकी गैरविवादित कार्यप्रणाली और पूर्व उदाहरणों को देखते हुए एक सेवावृद्धि मिलने की संभावना है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी मुख्य सचिव जैसे पदों पर छोटे कार्यकाल को लेकर चिंता जताई गई थी।