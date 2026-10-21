दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग, MP में 22 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दीपावली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाने की मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से की है। वर्तमान में कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत दी जा रही है। जबकि, एक जनवरी 2026 से भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है।

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