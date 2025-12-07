ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान देने वाले 'संतोष वर्मा की माफी' में उलझ गई मध्य प्रदेश सरकार

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा की 'माफी' में राज्य सरकार उलझ गई है। दरअसल, संतोष ने अपनी टिप्पणी को लेकर विरोध के बीच सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिस के जवाब में कहा है कि वैसे तो मेरे बयान का संदर्भ वो नहीं था, जो निकला गया, फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुईं या ठेस पहुंची तो मैंने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया।

अब सरकार इस 'माफी' में उलझ गई है, क्योंकि यह मामला अन्य सामान्य मामलों की तरह नहीं है, जिसमें नोटिस के जवाब पर निराकरण हो जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज और कर्मचारी संगठन कड़ी कार्रवाई न होने को लेकर आंदोलित हैं। वहीं, आदिवासी वर्ग के संगठन स्वजातीय संतोष के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यह है कि मामले का सर्वमान्य समाधान कैसे निकाले।

संवेदनशीलता को देखना होगा यह मामला अब एक आईएएस अधिकारी के आपत्तिजनक बयान तक सीमित नहीं है। एक तो बयान जिस मंच से दिया गया, वह अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) का था। अवसर प्रांतीय अधिवेशन का था, जिसमें प्रदेशभर से लगभग पांच हजार अधिकारी-कर्मचारी एकत्र हुए। यह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। इसके मंच से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती है और कभी ऐसी बात हुई भी नहीं। दूसरा, यह कि मामला अब ब्राह्मण और आदिवासी वर्ग से जुड़ गया है।