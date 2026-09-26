'सेवा सेतु अभियान' का बड़ा ऐलान, अब दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति, एक ही छत के नीचे होंगे सारे सरकारी काम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और राजस्व संबंधी कामों के लिए अब ग्रामीणों और शहरवासियों को अलग-अलग कार्यालयों में नहीं जाना होगा। तीन और चार अक्टूबर को सभी विकासखंडों और वार्ड व जोन स्तर पर सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार के तहत शिविर लगाए जाएंगे। इसमें 25 विभागों के स्टॉल होंगे और स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को मिलेगा लाभ राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शिविर में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के स्टॉल पर आवेदन और दस्तावेजों की जांच होगी। पात्रता पूरी होने और प्रक्रिया पूरी होने पर योजना का लाभ मौके पर ही स्वीकृत या वितरित किया जा सकेगा। किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध रहेंगी।