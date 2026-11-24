नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। भोपाल में न्यूनतम तापमान गिरकर नौ डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है। रात में शीतलहर जैसी स्थिति रही। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रात का तापमान गिरने से ठंड बढ़ी है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना जताई है। शाजापुर का गिरवर 8.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। भोपाल और दमोह में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहा।