नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 में भारत ने चीन को 6-2 से पराजित किया। बड़खेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत की जीत की नायिका दीपिका रहीं। दीपिका ने पहले क्वार्टर में ही हैट्रिक पूरी कर मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया।

इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत और जापान के 12-12 अंक हैं, पर गोल अंतर के आधार पर भारत पहले स्थान पर है। तीसरे स्थान पर चीन है। उसके चार अंक हैं।

पहले क्वार्टर में ही दीपिका ने जड़ी हैट्रिक वहीं, मुकाबले की शुरुआत से ही भारत ने तेज खेल दिखाया। पहले मिनट में ही दीपिका ने मैदानी गोल कर भारत को 1-0 से आगे किया। छठे मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। 14वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर ही तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और स्कोर 3-0 हो गया। पहले क्वार्टर में भारत का आक्रमण इतना सटीक था कि चीन की रक्षा पंक्ति बिखरी हुई नजर आई। पहले क्वार्टर के अंत में चीन ने वापसी की कोशिश की। 15वें मिनट से आगे के समय में फेंग किंगमियाओ ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 3-1 किया।