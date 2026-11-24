नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 में भारत ने चीन को 6-2 से पराजित किया। बड़खेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत की जीत की नायिका दीपिका रहीं। दीपिका ने पहले क्वार्टर में ही हैट्रिक पूरी कर मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया।
इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत और जापान के 12-12 अंक हैं, पर गोल अंतर के आधार पर भारत पहले स्थान पर है। तीसरे स्थान पर चीन है। उसके चार अंक हैं।
वहीं, मुकाबले की शुरुआत से ही भारत ने तेज खेल दिखाया। पहले मिनट में ही दीपिका ने मैदानी गोल कर भारत को 1-0 से आगे किया। छठे मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। 14वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर ही तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और स्कोर 3-0 हो गया।
पहले क्वार्टर में भारत का आक्रमण इतना सटीक था कि चीन की रक्षा पंक्ति बिखरी हुई नजर आई। पहले क्वार्टर के अंत में चीन ने वापसी की कोशिश की। 15वें मिनट से आगे के समय में फेंग किंगमियाओ ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 3-1 किया।
हाफ टाइम तक भारत 3-1 से आगे था। हाफ टाइम के बाद भी भारत ने लय को टूटने नहीं दिया। दूसरे हाफ में भारत ने फिर दबाव बनाया। 19वें मिनट में लालरेम्सियामी ने मैदानी गोल कर स्कोर 4-1 किया।
22वें मिनट में नेहा ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। इस समय तक मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गया था। चीन की टीम गोल के अवसर बना रही थी, लेकिन भारतीय गोलकीपर और रक्षा पंक्ति ने उसे सफल नहीं होने दिया।
यह भी पढ़ें- 8 साल नोटिस देता रहा निगम, अब जाकर ऐशबाग में तोड़े 599 जर्जर मकान, शहर में अब भी 2700 खतरे बरकरार
34वें मिनट में चीन को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। चेन टोंग ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 5-2 किया। इसके बाद 38वें मिनट में साक्षी राणा ने मैदानी गोल कर स्कोर 6-2 कर दिया। यही स्कोर फुल टाइम तक रहा। तीसरे पीरियड तक स्कोर 6-2 हो गया था और अंतिम पीरियड में कोई गोल नहीं हुआ।
इस जीत में भारतीय टीम का संतुलित प्रदर्शन दिखा। आक्रमण में दीपिका ने अगुवाई की, तो मिडफील्ड और रक्षा पंक्ति ने चीन के हमले को संभाला। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम ने अनुशासित खेल दिखाया। कोच श्योर्ड मारिन की रणनीति भी मैदान पर साफ दिखी। भारत ने पेनल्टी कॉर्नर का अच्छा उपयोग किया और फील्ड गोल से भी दबाव बनाया।