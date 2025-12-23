MP Weather Update: दिल्ली से भी ज्यादा ठिठुरा मध्य प्रदेश, शहडोल में पारा 2.8 डिग्री; कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को कोल्ड चैम्बर बना दिया है। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड (Cold wave in MP) रही। आलम यह रहा कि मप्र के कई शहर देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा ठंडे रहे। शहडोल का कल्याणपुर 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा।

चार महानगरों के तापमान शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C) भोपाल 24.7 8.8 इंदौर 26.4 8.8 ग्वालियर 20.6 11.3 जबलपुर 22.4 9.0 मौसम विभाग के अनुसार, विंध्य और महाकौशल अंचल में शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित किया। ग्वालियर-चंबल संभाग में घने कोहरे के कारण सुबह के समय 50 मीटर से कम दृश्यता रही, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। भोपाल और इंदौर में भी रातें अब हाड़ कंपाने वाली हो गई है। अगले 48 घंटों तक प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है।

इन जिलों में सुबह साढ़े बजे तक यह रही दृश्यता शहर दृश्यता (मीटर में) दतिया 50 से 200 दमोह 200 से 500 जबलपुर 50 से 200 खजुराहो 50 से 200 नौगांव 200 से 500 रीवा 50 मीटर से कम यह भी पढ़ें- Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत मौसम विज्ञानी का कहना है कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से ऊंचाई के स्तर पर बादल आ गए हैं। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। वातावरण में नमी होने के कारण मप्र के उत्तरी भाग में विशेष ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में सुबह के समय कोहरा रहा। रीवा, सतना, छतरपुर, दतिया, नरसिंहपुर में तीव्र शीतल दिन से शीतल दिन रहा।