मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: दिल्ली से भी ज्यादा ठिठुरा मध्य प्रदेश, शहडोल में पारा 2.8 डिग्री; कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक

    MP weather Report: मध्य प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक जारी है। प्रेदश में सोमवार को शहडोल के कल्याणपुर 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज गिया ग ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 06:02:27 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 06:05:57 AM (IST)
    MP Weather Update: दिल्ली से भी ज्यादा ठिठुरा मध्य प्रदेश, शहडोल में पारा 2.8 डिग्री; कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक
    मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी

    HighLights

    1. शहडोल का कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस
    2. विंध्य और महाकौशल अंचल में शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित
    3. अगले 48 घंटों तक 11 जिलों में कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी रहेगी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को कोल्ड चैम्बर बना दिया है। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड (Cold wave in MP) रही। आलम यह रहा कि मप्र के कई शहर देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा ठंडे रहे। शहडोल का कल्याणपुर 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा।

    चार महानगरों के तापमान

    शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    भोपाल 24.7 8.8
    इंदौर 26.4 8.8
    ग्वालियर 20.6 11.3
    जबलपुर 22.4 9.0

    मौसम विभाग के अनुसार, विंध्य और महाकौशल अंचल में शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित किया। ग्वालियर-चंबल संभाग में घने कोहरे के कारण सुबह के समय 50 मीटर से कम दृश्यता रही, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। भोपाल और इंदौर में भी रातें अब हाड़ कंपाने वाली हो गई है। अगले 48 घंटों तक प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है।


    इन जिलों में सुबह साढ़े बजे तक यह रही दृश्यता

    शहर दृश्यता (मीटर में)
    दतिया 50 से 200
    दमोह 200 से 500
    जबलपुर 50 से 200
    खजुराहो 50 से 200
    नौगांव 200 से 500
    रीवा 50 मीटर से कम

    यह भी पढ़ें- Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत

    मौसम विज्ञानी का कहना है कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से ऊंचाई के स्तर पर बादल आ गए हैं। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। वातावरण में नमी होने के कारण मप्र के उत्तरी भाग में विशेष ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में सुबह के समय कोहरा रहा। रीवा, सतना, छतरपुर, दतिया, नरसिंहपुर में तीव्र शीतल दिन से शीतल दिन रहा।

    पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर रात में तापमान में गिरावट हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, सीधी, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि स्थानों पर शीतल दिन रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.