2028 चुनाव से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का नक्शा, नए जिलों और संभाग के गठन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संभाग, जिला और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग जिलों का दौरा करने के बाद दिसंबर में संभागीय स्तर पर बैठकें करेगा। इसमें प्रशासनिक सीमाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा। जनगणना के आंकड़े आने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

जनगणना के कारण फ्रीज हैं प्रशासनिक सीमाएं जनगणना कार्य के चलते 31 दिसंबर, 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हैं। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन सरकार अपने स्तर पर तैयारी करवा रही है।