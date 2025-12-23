मेरी खबरें
    By dilip mangtaniEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 10:48:11 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 10:50:26 AM (IST)
    इंडिगो की उड़ानें बहाल होते ही हवाई यात्री बढ़े, भोपाल में टूटा पुराना रिकॉर्ड
    इंडिगो की उड़ानें बहाल होते ही हवाई यात्री बढ़े।

    1. मध्यम वर्ग भी विमान से यात्रा करने लगा है
    2. सभी उड़ानों में 90 प्रतिशत तक पैसेंजर
    3. एक दिन में 6000 से अधिक यात्रियों ने किया सफर

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इस माह इंडिगो की उड़ानें अचानक निरस्त होने से हवाई यातायात गड़बड़ा गया था। यात्रियों ने इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन अब हवाई यातायात सामान्य हो चुका है।

    इंडिगो की सभी उड़ानें बहाल हो चुकी हैं। इसका असर यात्रियों की संख्या पर नजर आ रहा है। रविवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्री संख्या का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। केवल एक दिन में ही छह हजार से अधिक यात्रियों ने देश के विभिन्न शहरों तक सफर किया।

    भोपाल में अब मध्यम वर्ग भी विमान से यात्रा करने लगा है

    माना जा रहा था कि इंडिगो संकट के कारण अब यात्री हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवाई यात्री तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में अब मध्यम वर्ग भी विमान से यात्रा करने लगा है। इसी कारण संख्या लगातार बढ़ रही है।


    तीन से चार साल पहले तक यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। एयरलाइंस कंपनियां साल में दो से तीन बार लो फेयर स्कीम जारी करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किराया बढ़ने के बाद भी यात्री बुकिंग करा रहे हैं।

    ट्रेन से आसानी फिर भी विमान पसंद

    भोपाल से दिल्ली तक ट्रेन कनेक्टिविटी सबसे सरल और आसान है। किसी न किसी ट्रेन में टिकट मिल ही जाते हैं। इसके बावजूद विमान से दिल्ली जाने वालों की संख्या बढ़ रही है।

    भोपाल से दिल्ली तक पांच नियमित एवं एक साप्ताहिक उड़ान हैं। सभी उड़ानों में 90 प्रतिशत तक पैसेंजर लोड हैं। यही कारण है कि यात्री संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है।

    इस माह पांच एवं छह दिसंबर को जब इंडिगो की उड़ानें निरस्त हो रहीं थीं, तब दैनिक यात्री संख्या तीन हजार तक रह गई थी। अब यह संख्या दोगुना हो चुकी है।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि यात्री सुविधाएं बढ़ने एवं आसान कनेक्टिविटी के कारण यात्री बढ़े हैं।

    यात्री संख्या एक नजर में

