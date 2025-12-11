मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैंने भी डेढ़ घंटे किया फ्लाइट का इंतजार', ग्वालियर एयरपोर्ट पर इंडिगो सेवा प्रभावित, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे

    ग्वालियर में जारी इंडिगो फ्लाइट संकट से यात्री परेशान हैं। बुधवार को ग्वालियर–दिल्ली उड़ान सामान्य रही, लेकिन ग्वालियर–मुंबई फ्लाइट को 13 दिसंबर तक रद्द करना पड़ा। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उड़ान देरी का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें एयरपोर्ट पर डेढ़ घंटे रुकना पड़ा।

    By Varun Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 01:03:05 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 01:03:05 AM (IST)
    'मैंने भी डेढ़ घंटे किया फ्लाइट का इंतजार', ग्वालियर एयरपोर्ट पर इंडिगो सेवा प्रभावित, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे
    ग्वालियर-मुंबई फ्लाइट 13 दिसंबर तक रद्द; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया इंतजार।फाइल फोटो

    HighLights

    1. ग्वालियर-दिल्ली उड़ान समय पर संचालित
    2. एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को सूचित कर रही
    3. सभी आवश्यक सेवाएं एयरपोर्ट पर उपलब्ध

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में जारी इंडिगो फ्लाइट संकट (Indigo Crisis) ने यात्रियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बुधवार को जहां इंडिगो की ग्वालियर–दिल्ली उड़ान सामान्य रूप से चली, वहीं ग्वालियर-मुंबई फ्लाइट को 13 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की।

    दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी फ्लाइट देरी की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्हें स्वयं एयरपोर्ट पर करीब डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर लोकेश यादव के अनुसार, मुंबई-ग्वालियर और ग्वालियर-मुंबई उड़ानों का संचालन फिलहाल एयरलाइन कंपनी द्वारा रोका गया है। हालांकि बेंगलुरु-ग्वालियर-बेंगलुरु और दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली फ्लाइट्स पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से जारी हैं, जिससे प्रमुख रूट प्रभावित नहीं हो रहे।


    एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन सभी प्रभावित यात्रियों को पहले से ही सूचित कर रही है, ताकि वे अपनी यात्रा योजनाओं में आवश्यक बदलाव कर सकें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और एयरलाइन के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि किसी भी यात्री सेवा पर असर न पड़े। एयरपोर्ट पर सुरक्षा, चेक-इन और अन्य सभी मूलभूत सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं।

    यह भी पढ़ें- MP के कुबरेश्वर धाम में भिखारियों से ठगी, 200-200 रुपये के नकली नोट देकर हजारों की चिल्लर ले उड़े शातिर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.