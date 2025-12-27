मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला 2016 में आरोपी को 5 साल की सजा, अपनी जगह दूसरे को बैठाया था परीक्षा देने के लिए

    By Brijendra RishishwarEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 12:56:12 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 12:56:12 AM (IST)
    आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास

    HighLights

    1. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2016 में फर्जीवाड़े के आरोपी को सजा
    2. आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये का अर्थदण्ड
    3. आरोपी ने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा लिखने के लिए बिठा दिया था

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी की विशेष अदालत ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2016 में फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अठारहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (व्यापम प्रकरण) प्रवीण पटेल की कोर्ट ने आगरा निवासी आरोपित सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 4,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

    रजिस्ट्रेशन खुद किया, रीक्षा के लिए साल्वर भेजा

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 6 अगस्त 2016 का है। आरोपी सुनील कुमार ने दोपहर की शिफ्ट में परीक्षा केंद्र पहुंचकर स्वयं अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराया और लैब नंबर 03 में सीट नंबर 116 आवंटित कराई। पंजीकरण के तुरंत बाद वह बहाना बनाकर केंद्र से बाहर निकल गया और अपनी जगह बिहार के अररिया निवासी अर्जुन कुमार को परीक्षा देने के लिए अंदर भेज दिया।


    गार्ड की सतर्कता से खुला राज

    जब अर्जुन कुमार ने सुनील के एडमिट कार्ड और कूटरचित (फर्जी) आधार कार्ड के साथ प्रवेश करने की कोशिश की, तो चेकिंग गेट पर तैनात गार्ड को फोटो में अंतर महसूस हुआ। संदेह होने पर जब केंद्र अधीक्षक ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने स्वीकार किया कि सुनील कुमार उसे अपनी जगह परीक्षा देने के लिए भोपाल लाया था।

