मध्य प्रदेश के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड... दुष्कर्म मामलों में मप्र तीसरे और एसटी अपराधों में दूसरे नंबर पर, NCRB 2023 रिपोर्ट का खुलासा

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2023 में गंभीर अपराधों की सर्वाधिक संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में कहीं तीसरे तो कहीं चौथे स्थान पर रहा। कुछ अपराधों में स्थिति सुधरी है, तो कुछ अपराधों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

दुष्कर्म के मामले में दूसरे नम्बर पर देश में दर्ज दुष्कर्म के मामलों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है। वर्ष 2023 में यहां 2,979 केस दर्ज किए गए। दुष्कर्म की सर्वाधिक 5,078 घटनाएं राजस्थान में और इसके बाद 3,516 घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं।