अब आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं... MP में शुरू हुई 51 ऑनलाइन और फेसलेस परिवहन सेवाएं, जानें कैसे कर सकेंगे यूज

नईदुनिया,भोपाल। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को गुड गवर्नेंस के तहत बिना परेशानी सेवाएं देना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में 51 प्रकार की ऑनलाइन और फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं। इन सेवाओं का लोकार्पण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में किया गया।

मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पासपोर्ट कार्यालय के समान बनाया जा रहा है। अब नागरिकों को कार्यालय आए बिना ही ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर किसी कारणवश नागरिक को कार्यालय आना भी पड़ता है, तो उसकी नियमित समीक्षा डैशबोर्ड पर परिवहन अधिकारी करेंगे।