मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    AIIMS Bhopal: मध्य प्रदेश में 40 से 70 प्रतिशत लोगों में दांतों में कीड़े लगने की समस्या

    एम्स भोपाल ने मध्य प्रदेश में दांत और मुंह की बीमारियों पर राज्यव्यापी सर्वेक्षण पूरा किया है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 40 से 70 प्रतिशत लोगों में दांतों में कीड़े लगने की समस्या पाई गई है। मसूड़ों की बीमारी 50 से 87 प्रतिशत और मुंह के कैंसर 2 से 17 प्रतिशत तक देखी गईं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 02:23:20 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 02:44:50 PM (IST)
    AIIMS Bhopal: मध्य प्रदेश में 40 से 70 प्रतिशत लोगों में दांतों में कीड़े लगने की समस्या
    मध्य प्रदेश के लोगों में सामने आई दांतों की समस्या। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. एम्स भोपाल ने बनाया देश का पहला मौखिक स्वास्थ्य डेटा बैंक।
    2. प्रदेश में बुजुर्गों और बच्चों में दांतों की सड़न सबसे बड़ी समस्या।
    3. एमपी में 48 हजार लोगों पर हुआ है यह राज्यव्यापी सर्वेक्षण।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल ने मध्यप्रदेश में दांत और मुंह की बीमारियों पर अब तक का सबसे बड़ा राज्यव्यापी सर्वेक्षण पूरा किया है। 2002-03 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साउथ-ईस्ट एशिया जर्नल आफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित किया है।

    यह सर्वेक्षण एम्स भोपाल के दंत विभाग और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर फार ओरल हेल्थ प्रमोशन एंड डेंटल पब्लिक हेल्थ के नोडल अधिकारी डा. अभिनव सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसमें मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय ने सहयोग दिया। अध्ययन में प्रदेश के 41 जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 48 हजार लोगों को शामिल किया गया।

    naidunia_image

    नतीजे चौंकाने वाले

    सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में दांतों में कीड़े लगना 40 से 70 प्रतिशत लोगों में पाया गया। मसूड़ों की बीमारी 50 से 87 प्रतिशत और मुंह के कैंसर दो से 17 प्रतिशत तक देखी गईं। सबसे गंभीर स्थिति यह रही कि 70 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग और लगभग 50 फीसद 5 साल के बच्चे दांतों की सड़न यानी कैविटी से जूझ रहे हैं।

    देश का पहला मौखिक स्वास्थ्य डेटा बैंक

    एम्स भोपाल ने केवल सर्वे ही नहीं किया, बल्कि इसके आधार पर देश का पहला मौखिक स्वास्थ्य डेटा बैंक भी बनाया है। डब्ल्यूएचओ माडल पर आधारित इस डेटा बैंक में जिलेवार मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति और सेवाओं का ब्योरा दर्ज है। सरकार और नीति-निर्माता अब इस आधार पर नई योजनाएं बना सकेंगे।

    तकनीक से आई पारदर्शिता

    सर्वेक्षण को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए मोबाइल एप और जीपीएस तकनीक का उपयोग किया गया। साथ ही एम्स भोपाल ने अपने ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से डॉक्टरों, शिक्षकों और काउंसलरों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी शुरुआत की है, ताकि रोकथाम और उपचार की सुविधाएं सीधे समाज तक पहुंच सकें।

    विशेषज्ञों की राय

    डॉ. अभिनव सिंह का कहना है कि अब जब मौखिक स्वास्थ्य की वास्तविक तस्वीर सामने आ चुकी है तो जनजागरुकता बढ़ाने, बचाव और उपचार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यह सर्वे मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मौखिक स्वास्थ्य को नई दिशा देगा।

    • दांतों में कीड़े (कैविटी) – 40% से 70%

    • मसूड़ों की बीमारी (गम डिजीज) – 50% से 87%

    • मुंह के कैंसर से पहले की अवस्थाएं – 2% से 17%

    • बुजुर्गों में दांतों की सड़न – 70% से अधिक

    • 5 साल के बच्चों में कैविटी – लगभग 50%

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.