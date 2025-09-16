MP Weather Update: आज पूरे एमपी में झमाझम बारिश के आसार, इन जिलों में बरसेंगे बादल... मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट किया जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश का दौर जारी है। सोमवार शाम साढ़े पांच बजे तक कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। रायसेन में सबसे ज्यादा 51 मिमी, सतना में 32 मिमी, नर्मदापुरम में 20 मिमी, सिवनी में 18 मिमी और पचमढ़ी में 31 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा 17 अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई।
भोपाल में बारिश
राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाए रहे और शाम को तेज बरसात हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना और पूर्वी बिहार की ओर हवा के ऊपरी हिस्सों में चक्रवात सक्रिय है, जो 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने हुए हैं। इन्हीं सिस्टम की वजह से प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों तक छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। दिनभर धूप-छांव और बादलों की मौजूदगी के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का वातावरण बना रहा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। बावजूद इसके अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी।
प्रदेश के चारों महानगरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
भोपाल- अधिकतम 31.0 | न्यूनतम 24.6
इंदौर- अधिकतम 31.4 | न्यूनतम 24.6
ग्वालियर- अधिकतम 36.0 | न्यूनतम 26.5
जबलपुर- अधिकतम 33.1 | न्यूनतम 24.8
इसे भी पढ़ें- MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आज हो सकती है बारिश, इंदौर, जबलपुर संभाग में बरसेंगे बादल