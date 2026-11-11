मध्य प्रदेश कांपने लगा! शहडोल में पारा 9.9 डिग्री पहुंचा, पहाड़ों की बर्फबारी से लौटी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : प्रदेश में बुधवार को विंध्य और बुंदेलखंड अंचल में रात का पारा तेजी से नीचे गिरा है, जिससे लोगों के गर्म कपड़े अलमारियों से बाहर निकल आए हैं। शहडोल का कल्याणपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, इस सीजन में पहली बार रात का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी रात की सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।

इन शहरों में भी लुढ़का पारा दमोह में पारा 11.5 डिग्री, इंदौर में 12.4 डिग्री और उमरिया में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। छिंदवाड़ा में 12.6 डिग्री और रायसेन में 12.8 डिग्री में भी रात में सिहरन महसूस की गई, जबकि राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रायसेन और बालाघाट जिले के मलाजखंड में सुबह के समय नमी का स्तर 94 प्रतिशत तक पहुंचने से हल्की धुंध और सिहरन घुली रही।