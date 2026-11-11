छठ महापर्व पर रेलवे की सौगात, भोपाल और बीना होकर चलेगी यशवंतपुर-ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के बाद छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश के बीच एक-एक फेरे की एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भोपाल और बीना स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

12 नवंबर को यशवंतपुर से होगी रवाना गाड़ी संख्या 06597 यशवंतपुर-ऋषिकेश स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 7 बजे यशवंतपुर से रवाना होकर 14 नवंबर को सुबह 10:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 06598 ऋषिकेश-यशवंतपुर स्पेशल 14 नवंबर को शाम 5:55 बजे रवाना होकर 16 नवंबर को शाम 7:45 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।