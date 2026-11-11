MP में आबकारी विभाग में 'मलाई' का खेल! निलंबन सिर्फ दिखावा, जुगाड़ से फिर कुर्सी पा लेते हैं भ्रष्ट अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : जहरीली और अवैध शराब के कारोबार में आबकारी विभाग की मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता। विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा और ताजा उदाहरण जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा का है। रायचुरा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) भी रह चुके हैं और वर्तमान में निलंबित हैं।

अवैध शराब से जुड़े मामले में देवास, सागर और हरदा जिले के कई अधिकारी हाल ही में निलंबित किए गए हैं। यह निलंबन रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं होता। जब कोई मामला गर्म होता है, तो जनता के गुस्से को शांत करने के लिए अधिकारियों को निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, ये अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के जरिये जुगाड़ करके या विभागीय अपीलों के माध्यम से नौकरी बचा लेते हैं और फिर मलाईदार पदों पर वापस आ जाते हैं।