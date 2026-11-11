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पटाखों से उछले कीचड़ के विवाद में की थी अनिकेत की हत्या, छह फरार आरोपियों के लिए SIT गठित

भोपाल में कीचड़ उछलने के विवाद में हुई अनिकेत की हत्या के 6 फरार आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने एसआईटी बनाई है। दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।

By prashant vyasEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 09:24:15 AM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 09:24:15 AM (IST)
पटाखों से उछले कीचड़ के विवाद में की थी अनिकेत की हत्या, छह फरार आरोपियों के लिए SIT गठित
पटाखों से उछले कीचड़ के विवाद में की थी अनिकेत की हत्या

HighLights

  1. दीपावली पर कीचड़ उछलने के विवाद में हुई हत्या।
  2. पुलिस ने 6 फरार आरोपियों की तलाश में SIT बनाई।
  3. दो आरोपी आदित्य और प्रेम गिरफ्तार कर जेल भेजे गए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इब्राहिमगंज में दीपावली की रात हुए अनिकेत खटीक हत्याकांड में फरार छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया है। डीसीपी आयुष गुप्ता के निर्देश पर बनाई गई टीम का नेतृत्व एसीपी अरविंद सिंह राजपूत करेंगे।

इसमें हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया, सब इंस्पेक्टर बीएस वर्मा के साथ क्राइम ब्रांच और साइबर सेल के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। टीम को फरार आरोपितों को पकड़ने के साथ वारदात में सभी की भूमिका और चाकू से हमला करने वालों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है।


दो आरोपित गिरफ्तार

पुलिस इस मामले में इब्राहिमगंज निवासी आदित्य रैकवार उर्फ आदि (19) और प्रेम वस्कार (18) को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में दोनों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है। मंगलवार को पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपितों में अंकित, राघव सहित छह लोग शामिल हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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पटाखों से उड़े कीचड़ को लेकर हुआ था विवाद

  • पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि दीपावली की रात वे घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। इस दौरान नाली से उछला कीचड़ अनिकेत के घर की ओर चला गया। परिवार ने विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मारपीट और चाकूबाजी हुई, जिसमें अनिकेत और उसकी मां सुनीता घायल हो गई थीं।

  • अनिकेत की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि सुनीता को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब एसआइटी फरार आरोपितों की गिरफ्तारी और हमले में उनकी भूमिका की पड़ताल करेगी।

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