पटाखों से उछले कीचड़ के विवाद में की थी अनिकेत की हत्या, छह फरार आरोपियों के लिए SIT गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इब्राहिमगंज में दीपावली की रात हुए अनिकेत खटीक हत्याकांड में फरार छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया है। डीसीपी आयुष गुप्ता के निर्देश पर बनाई गई टीम का नेतृत्व एसीपी अरविंद सिंह राजपूत करेंगे।

इसमें हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया, सब इंस्पेक्टर बीएस वर्मा के साथ क्राइम ब्रांच और साइबर सेल के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। टीम को फरार आरोपितों को पकड़ने के साथ वारदात में सभी की भूमिका और चाकू से हमला करने वालों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है।