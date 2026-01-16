परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करेगा एआई का उपयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपी ईएसबी) इस साल की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से इस बार सभी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर केंद्रों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके तहत एआई चार प्रकार से डाटा एनालिसिस कर ईएसबी को डाटा भेजेगा।
वहीं परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए सवालों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नजर रखी जाएगी। यही नहीं, किसी खास शहर के केंद्रों की डिमांड का विश्लेषण कर फर्जी विद्यार्थियों को रोकने के लिए आंखों की पुतलियों (आइरिश) और फिंगर स्कैन भी किया जाएगा।
यह सब भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए तीन एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी, दूसरी प्रश्न पत्र तैयार करके देगी और तीसरी एजेंसी एआई के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी का डाटा विश्लेषण का काम करेगी। बता दें कि ईएसबी इस साल 15 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना हे
एक एजेंसी एआई के जरिये प्रत्येक अभ्यर्थी का डेटा एनालिसिस करेगी। इसमें देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किस प्रश्न पर कितनी देर रुका और प्रत्येक प्रश्न को कितने समय में हल कर रहा है। साथ ही कितनी देर अभ्यर्थी खाली बैठा रहा। अगर अभ्यर्थी सिर्फ 15 से 20 मिनट में सवालों का जवाब दे देता है तो एआई मंडल को रेड अलर्ट करेगा कि कुछ गड़बड़ है।
ईएसबी हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम के जरिये यहां से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टाल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले और खत्म होने के एक घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा।
दूसरी एजेंसी एआई के माध्यम से प्रश्नबैंक तैयार करेगी। इसमें एक हजार प्रश्नों का बैंक होगा, जिसमें से सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा के पांच मिनट पहले किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार होंगे। यह प्रश्नपत्र तीन अधिकारियों की निगरानी में तैयार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के किस जिले के केंद्र के लिए अभ्यर्थी सबसे अधिक च्वाइस फिलिंग करते हैं। एआइ प्रत्येक केंद्र का आडिट करेगा। उम्मीदवार की लोकेशन व सीट उपलब्धता देखकर एआई परीक्षा केंद्र तय करेगा।
नई व्यवस्था में एआई हर अभ्यर्थी की गहनता से शोध करेगा और साफ्टवेयर के जरिये डाटा विश्लेषण कर निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली दोनों एजेंसियों की निगरानी करेगा और मंडल को रिपोर्ट भेजेगा। - साकेत मालवीय, डायरेक्टर, ईएसबी