मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करेगा एआई का उपयोग

    एआई के जरिए यह देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किस प्रश्न पर कितनी देर रुका और प्रत्येक प्रश्न को कितने समय में हल कर रहा है। साथ ही कितनी देर अभ्यर्थी खाली बै ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 08:02:39 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 08:09:55 AM (IST)
    परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करेगा एआई का उपयोग
    सभी परीक्षार्थियों पर एआई के जरिए रखी जाएगी नजर। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर सुरक्षा सिस्टम पर तीन एजेंसियां करेंगी काम
    2. फर्जी विद्यार्थियों को रोकने के लिए आंखों की पुतलियों (आइरिश) और फिंगर स्कैन भी किया जाएगा
    3. सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा के पांच मिनट पहले किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपी ईएसबी) इस साल की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से इस बार सभी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर केंद्रों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके तहत एआई चार प्रकार से डाटा एनालिसिस कर ईएसबी को डाटा भेजेगा।

    वहीं परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए सवालों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नजर रखी जाएगी। यही नहीं, किसी खास शहर के केंद्रों की डिमांड का विश्लेषण कर फर्जी विद्यार्थियों को रोकने के लिए आंखों की पुतलियों (आइरिश) और फिंगर स्कैन भी किया जाएगा।


    यह सब भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए तीन एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी, दूसरी प्रश्न पत्र तैयार करके देगी और तीसरी एजेंसी एआई के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी का डाटा विश्लेषण का काम करेगी। बता दें कि ईएसबी इस साल 15 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना हे

    ऐसे होगा डेटा एनालिसिस

    एक एजेंसी एआई के जरिये प्रत्येक अभ्यर्थी का डेटा एनालिसिस करेगी। इसमें देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किस प्रश्न पर कितनी देर रुका और प्रत्येक प्रश्न को कितने समय में हल कर रहा है। साथ ही कितनी देर अभ्यर्थी खाली बैठा रहा। अगर अभ्यर्थी सिर्फ 15 से 20 मिनट में सवालों का जवाब दे देता है तो एआई मंडल को रेड अलर्ट करेगा कि कुछ गड़बड़ है।

    ईएसबी हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम के जरिये यहां से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टाल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले और खत्म होने के एक घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा।

    प्रश्नपत्र भी तैयार करेगा एआई

    दूसरी एजेंसी एआई के माध्यम से प्रश्नबैंक तैयार करेगी। इसमें एक हजार प्रश्नों का बैंक होगा, जिसमें से सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा के पांच मिनट पहले किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार होंगे। यह प्रश्नपत्र तीन अधिकारियों की निगरानी में तैयार किया जाएगा।

    लोकेशन के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा

    मध्य प्रदेश के किस जिले के केंद्र के लिए अभ्यर्थी सबसे अधिक च्वाइस फिलिंग करते हैं। एआइ प्रत्येक केंद्र का आडिट करेगा। उम्मीदवार की लोकेशन व सीट उपलब्धता देखकर एआई परीक्षा केंद्र तय करेगा।

    इस तरह से काम करेगा एआई

    • सवालों को हल करने में लगने वाले समय की गणना करेगा।

    • अभ्यर्थियों के बीच खास केंद्रों की डिमांड का विश्लेषण करेगा।

    • परीक्षार्थियों का फोटो सहित चेहरे का मिलान करेगा।

    • सवालों को हल करने में लगने वाले समय का विश्लेषण करेगा।

    डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा

    नई व्यवस्था में एआई हर अभ्यर्थी की गहनता से शोध करेगा और साफ्टवेयर के जरिये डाटा विश्लेषण कर निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली दोनों एजेंसियों की निगरानी करेगा और मंडल को रिपोर्ट भेजेगा। - साकेत मालवीय, डायरेक्टर, ईएसबी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.