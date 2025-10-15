प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार आज भोपाल में, देशभर से 500 प्रतिभागी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन मंगलवार को प्रशासन अकादमी भोपाल में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश स्टेक होल्डर्स एलायंस मीटिंग फार डेटा-ड्रिवन हाईवे लोकेल इंटरवेंशंस के अंतर्गत किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेशभर के लगभग 500 तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। इन चीजों पर होगा विचार-विमर्श सेमिनार में सड़क सुरक्षा से जुड़े नवीनतम तकनीकी उपायों, डेटा विश्लेषण आधारित सड़क सुधार रणनीतियों तथा सड़क दुर्घटना नियंत्रण उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। सेमिनार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को एक साझा मंच पर लाना है जिससे राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।