MP: 3 करोड़ हवाला कांड ने हिलाया पुलिस महकमा, सिवनी में एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला मुख्यालय से 7 किमी दूर सीलादेही हाईवे पर 8-9 अक्टूबर की रात चैकिंग के दौरान कार वाहन में मिले हवाला के 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का बड़ा हिस्सा हड़पने के प्रयास के मामले में लखनवाड़ा थाना पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिस कर्मियों पर 14 अक्टूबर मंगलवार सुबह डकैती, अपहरण और आपराधिक षडयंत्र जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है।

घटना की रात हवाला की रकम कटनी से नागपुर भेजी जा रही थी। बर्दी का दुरुपयोग करते हुए पुलिस अधिकारियों ने रकम को जब्त करने के बजाय उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया था। छिंदवाड़ा रेंज डीआईजी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 पुलिस कर्मियों में से आठ आरोपितों को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है।