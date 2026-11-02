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मध्य प्रदेश को मिलेंगे 48 नए DSP, 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी ट्रेनिंग के बाद मैदान में उतरने को तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में अपना कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 07:20:05 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 07:20:05 PM (IST)
मध्य प्रदेश को मिलेंगे 48 नए DSP, 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी ट्रेनिंग के बाद मैदान में उतरने को तैयार
पुलिस बेड़े में शामिल होंगे 48 नए उप पुलिस अधीक्षक।

HighLights

  1. पुलिस बेड़े में शामिल होंगे 48 नए उप पुलिस अधीक्षक
  2. 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा
  3. 37 और रेडियो संवर्ग के 9 DSP मैदान में उतरने को तैयार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश को 48 नए उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में अपना कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। इस नए बैच में 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।

परेड ग्राउंड में होगा दीक्षांत समारोह

पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे 44वें और 45वें बैच का संयुक्त दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। दोनों बैचों को मिलाकर कुल 48 अधिकारियों ने अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया है। इनमें जिला पुलिस बल के 37, रेडियो संवर्ग के नौ और जिला सेनानी होमगार्ड के दो अधिकारी शामिल हैं।


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परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव परेड की सलामी लेने के साथ उसका विधिवत निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रशिक्षण अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैच के विजेता अधिकारियों को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे।

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