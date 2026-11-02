मध्य प्रदेश को मिलेंगे 48 नए DSP, 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी ट्रेनिंग के बाद मैदान में उतरने को तैयार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश को 48 नए उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में अपना कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। इस नए बैच में 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।

परेड ग्राउंड में होगा दीक्षांत समारोह पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे 44वें और 45वें बैच का संयुक्त दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। दोनों बैचों को मिलाकर कुल 48 अधिकारियों ने अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया है। इनमें जिला पुलिस बल के 37, रेडियो संवर्ग के नौ और जिला सेनानी होमगार्ड के दो अधिकारी शामिल हैं।