    By Amit Singh
    Edited By: Amit Singh
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 10:20:02 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 10:20:02 PM (IST)
    मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट से पर्यटन में आएगी 'बहार', भोपाल में मौजूद होंगे 27 देशों के टूर एक्सपर्ट
    इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस-राउंड टेबल मीटिंग से खुलेंगे रोजगार के द्वार

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की खूबसूरती दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जल्द ही यह खूबसूरती विश्व के कोने-कोने तक अपनी नई पहचान बनाएगी। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट और टूर-ट्रैवल एजेंसियां मध्यप्रदेश आकर न केवल इसके सौंदर्य को निहारेंगी, बल्कि उनका प्रमोशन भी करेंगी। मध्यप्रदेश आने के लिए ये एक्सपर्ट बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि हम मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के आभारी हैं जो उन्होंने हमें भोपाल आने का निमंत्रण दिया। हम दुनिया को बताएंगे की मध्यप्रदेश कितना खूबसूरत है। दरअसल, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में 11-13 अक्टूबर तक मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट (MPTM)-2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 27 देशों के 80 से ज्यादा टूर ऑपरेटर-एक्सपर्ट के साथ-साथ सैकड़ों घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। इनके अलावा फिल्म जगत के जुड़े कई लोग भी इसमें शामिल होंगे।

    गौरतलब है कि मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट है। इसमें इंडोनेशिया, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड सहित कई देशों के एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही टूरिज्म सेक्टर में आर्थिक तेजी आएगी। इससे हजारों स्थानीय लोगों रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 3000 से ज्यादा बी-टू-बी मीटिंग्स होंगी। टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल सेशन होंगे। इस आयोजन में पर्यटन मंत्रालय के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।


    इस कदर उत्साहित हैं विदेशी मेहमान

    मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट को लेकर एलायंस ऑफ इंडोनेशिया टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, इंडोनेशिया के चेयरमैन जोहारी सोमाद ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 को लेकर काफी उत्साहित हूं। मैं मध्यप्रदेश के टूरिज्म विभाग को निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के सौंदर्य को दुनिया के नक्शे पर लाने में मदद करूंगा। फीफाल्ट इंडियन गैंभ, जर्मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पिल्लई ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के निमंत्रण के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को धन्यवाद देता हूं। मैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित और आनंदित हूं। यह मध्यप्रदेश की खूबसूरती और विकास को देखने का सुनहरा अवसर है।

    एमपी का होगा प्रमोशन

    ट्रोकेडेरो स्विंग कम्युनिकेशन, फ्रांस के गी याजे ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के निमंत्रण के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हूं। इस कार्यक्रम के जरिये दुनिया मध्यप्रदेश की खूबसूरती के परिचित होगी। पोलैंड के ट्रैवल एक्सपर्ट कमिल कुरक ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के निमंत्रण के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धक बैठकें होंगी। मैं निश्चित रूप से पोलैंड में मध्यप्रदेश के डेस्टिनेशन को प्रमोट करूंगा।

    जबरदस्त होगा कार्यक्रम

    नीदरलैंड के कॉर्नेलिस जोहान्स ने कहा कि 27 साल पहले मैं एक टूरिस्ट के रूप में टाइगर देखने मध्यप्रदेश आया था। और, अब मैं एक टूर ऑपरेटर के रूप में मध्यप्रदेश आने के लिए उत्साहित हूं। मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के लिए पर्यटन विभाग को धन्यवाद देता हूं। मैं निश्चित रूप से मध्यप्रदेश की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाऊंगा। एंग्लो इंडियागो ट्रैवल्स, स्पैन के बलबीर सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के लिए मुझे निमंत्रण मिला है। मैं इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये कार्यक्रम जबरदस्त होगा। हम मध्यप्रदेश की खूबसूरती को जानते हैं और उसका प्रमोशन भी करते हैं। मध्यप्रदेश में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं।

    साझेदारियों-सशक्तिकरण को बढ़ावा

    इयाटा ट्रैवल्स, इंडोनेशिया के ऑनर सलामुद्दीन ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट-2025 के लिए पर्यटन विभाग को धन्यवाद देता हूं। मुझे इसके लिए निमंत्रण मिला है। मैं भोपाल आने के लिए बेहद उत्साहित हूं। मध्यप्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है। इसकी खूबसूरती को विश्व पटल पर आना चाहिए। ऑस्कर ट्रैवल, टालाघट, आयरलैंड के निदेशक विनोद पिल्लई ने कहा कि खजुराहो मंदिरों की भव्यता-सुंदरता देखने लायक है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए सभी को यहां आना चाहिए। मैं इस अद्भुत अवसर के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन और फिक्की को धन्यवाद देता हूं। वैश्विक निवेशकों, टूर ऑपरेटरों और यात्रा रचनाकारों को एक साथ लाकर मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट राज्य को सहयोग के लिए एक गतिशील मंच के रूप में स्थापित करता है। यह नई साझेदारियों, पर्यटन पहलों और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

    क्या होगा फायदा

    मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य राज्य को पर्यटन, फिल्म, वेडिंग, पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक निवेश और साझेदारी का केंद्र बनाना है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य का टूरिज्म 27 अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ पूरे विश्व में पहुंचेगा। यह आयोजन पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं, निवेश और सहयोग के द्वार खोलेगा। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश की पहचान को “ग्लोबल आइकन इन टूरिज्म” के रूप में स्थापित करेगा।

