नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में रंगदारी वसूलने के लिए एक बदमाश ने नया तरीका अपनाया है। भोपाल से मंडीदीप के बीच चलने वाली इंटरसिटी बसों के संचालकों को एक कुख्यात बदमाश ने धमकी दी कि इस रूट पर बस चलानी है तो रोजाना 500 रुपये हफ्ता देना होगा। रकम नहीं दी तो उनकी बसों में जेबकतरे भर दिए जाएंगे।

40 बस संचालकों ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से शिकायत की आरोप है कि बस संचालकों के विरोध करने पर उसने अपनी धमकी को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। बसों में जेबकतरों के गिरोह भेजे जाने लगे और यात्रियों की जेबें कटने लगीं। बाद में मामला लूटपाट तक पहुंच गया। परेशान करीब 40 बस संचालकों ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से शिकायत की।

इसके बाद हरकत में आई मंगलवारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रंगदारी मांगने वाले यासीन उर्फ मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, बागसेवनिया पुलिस उसके साथियों और लूट की वारदातों में शामिल आरोपितों की तलाश कर रही है। मंगलवारा में बसें खड़ी होते ही शुरू होती थी वसूली मंडीदीप रूट की करीब 40 बसों का भोपाल में आखिरी स्टॉप मंगलवारा है। यहीं बसें खड़ी होती हैं और यहीं का रहने वाला यासीन उर्फ मजिस्ट्रेट अपना दबदबा दिखाकर संचालकों से वसूली करता था। आरोप है कि वह बस मालिकों को फोन कर और आमने-सामने मिलकर धमकाता था। उसकी मांग रोजाना 200 से 500 रुपये तक देने की थी। बस संचालकों का आरोप है कि रकम नहीं देने पर वह बसों में जेबकतरों को बैठाने की धमकी देता था।