नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुर्गियों को बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए भारत ने दुनिया और अपना पहला स्वदेशी टीका विकसित कर लिया है। भोपाल के आनंद नगर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर)-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (निह्साद) के वैज्ञानिकों ने एच5एन1 वायरस के क्लेड 2.3.2.1ए के खिलाफ यह टीका तैयार किया है।

शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका औपचारिक लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि निह्साद में जल्द ही 300 करोड़ रुपये की लागत से बीएस-4 लैब भी बनाई जाएगी। मुर्गियों को छह महीने तक सुरक्षा मिलने की संभावना इस टीके से मुर्गियों को छह महीने तक सुरक्षा मिलने की संभावना है। टीकाकरण से पक्षियों में संक्रमण फैलने, वायरस के उत्सर्जन और दूसरे पक्षियों तक बीमारी पहुंचने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। इससे पोल्ट्री फार्मों में बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। इस टीके को बनाने की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी और इसे अगस्त 2026 में तैयार किया गया।

भोपाल के आइसीएआर-निह्साद में वैज्ञानिकों की टीम ने निदेशक डॉ. अनिकेत सान्याल के मार्गदर्शन और विज्ञानी डॉ. एस. नागराजन के नेतृत्व में इस टीके को तैयार किया। संस्थान में इसकी जांच और परीक्षण किया गया। परीक्षण में सफल रहा टीका, किसानों को मिलेगा लाभ परीक्षण में वैक्सीन लगी मुर्गी को बर्ड फ्लू के वायरस के संपर्क में लाया गया। साथ रखी दूसरी मुर्गी में वायरस नहीं फैला। इससे यह साफ हुआ कि वैक्सीन संक्रमण के प्रसार को रोकने में सक्षम है। यह वैक्सीन अंडा देने वाली मुर्गी और चूजा पैदा करने वाले पक्षियों के लिए उपयोगी होगी। इससे संक्रमण फैलने पर बड़ी संख्या में मुर्गियों को मारने की जरूरत कम हो सकती है। इससे किसानों का नुकसान बचेगा और कुक्कुट पालन को भी सुरक्षा मिलेगी। एक से दो रुपये में मिल सकती है खुराक संस्थान के अनुसार, इस टीके की एक खुराक की अनुमानित कीमत एक से दो रुपये हो सकती है। इसकी सालाना मांग 80 से 100 करोड़ खुराक तक पहुंचने का अनुमान है। देश में करीब 85.18 करोड़ मुर्गियों की आबादी को देखते हुए यह टीका पोल्ट्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब तक भारत में इस वायरस के संबंधित क्लेड के खिलाफ कोई विशिष्ट व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं था।