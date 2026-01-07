मैहर में चलती कार का स्टेयरिंग हुआ फेल, सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद लगी आग; ड्राइवर बुरी तरह झुलसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। पन्ना जिला के देवेन्द्रनगर से त्रिकूट वासिनी मां शारदा के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार का स्टेयरिंग फेल हो जाने की वजह से अनियंत्रित होकर सड़क से उतरते हुए पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घना के होते ही कार में आग भी लग गई। इस आग की चपेट में आकर वाहन का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया है। उसे इलाज के लिए मैहर सिविल अस्पताल में भती कराया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोंडी गांव के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ओमनी कार में सवार चार श्रद्धालु मैहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक वाहन की स्टेयरिंग जाम हो गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई।

ओमनी कार में आग लग गई

टक्कर के तुरंत बाद ओमनी कार में आग लग गई और वाहन धू-धू कर जलने लगा। हादसा होते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए कार में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का प्रयास किया और किसी तरह सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि चालक का पैर वाहन में फंस जाने के कारण उसे बाहर निकालने में देरी हुई, जिससे वह आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। घटना में अवध राज कुशवाहा और भगवान दास कुशवाहा के साथ एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि चालक कृष्ण पाल कुशवाहा आग में झुलस गया।

सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चालक कृष्ण पाल कुशवाहा को गंभीर हालत में सतना के बिरला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायल श्रद्धालु पन्ना जिले के देवेंद्रनगर के निवासी हैं। सूचना मिलने पर उचेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है।