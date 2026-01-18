MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 IAS अफसरों के तबादले, देंखे पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार, 18 जनवरी 2026 की शाम प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सचिव, प्रमुख सचिव और आयुक्त स्तर के 26 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

दिलीप कुमार यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इस सूची में सबसे अधिक चर्चा दिलीप कुमार यादव की हो रही है। बता दें कि इंदौर में हुए 'दूषित पानी कांड' के बाद उन्हें नगर निगम आयुक्त के पद से हटा दिया गया था। अब 16 दिनों के अंतराल के बाद, सरकार ने उन्हें पदोन्नत करते हुए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC) का प्रबंध संचालक (MD) नियुक्त किया है।