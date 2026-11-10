एमपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब रटने से नहीं चलेगा काम, पूछे जाएंगे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार विद्यार्थियों को रटकर नहीं, बल्कि समझकर पढ़ाई करनी होगी। मंडल ने सत्र 2026-27 की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों से सीधे सवाल पूछने के बजाय एप्लीकेशन बेस्ड यानी विषयों की अवधारणाओं और व्यावहारिक समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।

इसके लिए विद्यार्थियों को पूरी किताब पढ़नी होगी। वहीं, प्रश्नपत्रों में दो अंकों के अति लघुउत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 10वीं में इस वर्ष बेस्ट आफ फाइव योजना भी लागू नहीं होगी। ऐसे में विद्यार्थियों को सभी छह विषयों में पास होना अनिवार्य होगा।

दो अंकों के प्रश्नों में नहीं मिलेगा विकल्प माशिमं की कार्यपालिका समिति की बैठक में प्रश्नपत्रों के आंतरिक विकल्पों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों में दो अंकों के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में विकल्प नहीं दिए जाएंगे। हालांकि, तीन अंकों के लघुउत्तरीय और चार अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले की तरह आंतरिक विकल्प मिलते रहेंगे। वहीं, एनएसक्यूएफ विषयों में पांच अंकों के दीर्घउत्तरीय और सात अंकों के निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की सुविधा शुरू की गई है। रटने के बजाय समझकर पढ़ना होगा एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाने से विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय की मूल अवधारणाओं को समझना होगा। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों और चुनिंदा अध्यायों की तैयारी करना पर्याप्त नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाए, ताकि किताब के किसी भी हिस्से से सवाल आने पर वे उसे हल कर सकें।