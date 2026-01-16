सरकारी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस के रखरखाव में बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट एजेंसियां करेंगे मेंटेनेंस

भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में सरकारी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रखरखाव की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अब इन भवनों का मेंटेनेंस प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर हो और समय पर सुधार कार्य हो सकें।

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह नई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में बड़े शहरों को शामिल किया जाएगा, जहां सरकारी भवनों का उपयोग अधिक होता है और रखरखाव की जरूरत भी ज्यादा रहती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा जैसे प्रमुख शहरों के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस इस योजना के तहत लाए जाएंगे।