    सरकारी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस के रखरखाव में बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट एजेंसियां करेंगे मेंटेनेंस

    मध्य प्रदेश में सरकारी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रखरखाव की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन भवनों का मेंटेनेंस निजी एजेंसियों के माध्यम स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 11:38:01 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 11:38:01 AM (IST)
    सरकारी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रखरखाव की व्यवस्था में बड़ा बदलाव। (फाइल फोटो)

    1. योजना चरणबद्ध तरीके से बड़े शहरों से शुरू की जाएगी।
    2. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा शामिल होंगे।
    3. नियमित निगरानी से शिकायतों का समाधान समय पर होगा।

    भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में सरकारी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रखरखाव की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अब इन भवनों का मेंटेनेंस प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर हो और समय पर सुधार कार्य हो सकें।

    मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह नई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में बड़े शहरों को शामिल किया जाएगा, जहां सरकारी भवनों का उपयोग अधिक होता है और रखरखाव की जरूरत भी ज्यादा रहती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा जैसे प्रमुख शहरों के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस इस योजना के तहत लाए जाएंगे।


    निगरानी और शिकायत निवारण होगा बेहतर

    बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए मेंटेनेंस होने से नियमित निगरानी संभव होगी और शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सकेगा। इससे सरकारी अतिथि गृहों में साफ-सफाई, मरम्मत और सुविधाओं की स्थिति बेहतर होगी तथा आगंतुकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा।

