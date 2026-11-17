सुशील पांडेय, भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एमपी पर्यटन विभाग ने होम-स्टे की स्थापना, पंजीयन तथा नियमन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए इस संशोधन के बाद अब 12 कमरों के एक आवासीय भवन में अधिकतम आठ कमरों को होम-स्टे के रूप में पंजीकृत कराया जा सकेगा। पूर्व में यह सीमा 10 कमरों के भवन में केवल छह कमरों तक ही सीमित थी। फार्म-स्टे, ग्राम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) श्रेणी में भी यही संशोधित व्यवस्था लागू की गई है।

नियमों को भी आसान किया गया पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, संचालकों को राहत देने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए पंजीयन नवीनीकरण (रिन्यूअल) के नियमों को भी आसान किया गया है। अब संचालकों को रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करते ही प्रमाण-पत्र तत्काल जारी हो जाएगा। इसके साथ ही, नवीनीकरण के समय होने वाली पुनः निरीक्षण (री-इंस्पेक्शन) की पुरानी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

अपंजीकृत एयर बीएनबी संचालकों को पंजीयन से मिलेगी राहत शहरी आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद प्रदेश में संचालित अपंजीकृत एयर बीएनबी इकाइयों पर संकट मंडराने लगा है। इस निर्देश से बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां प्रभावित हैं, जिनका अब तक शासन की किसी भी योजना में पंजीयन नहीं है। होम-स्टे आनर्स वेलफेयर सोसाइटी मध्यप्रदेश के अध्यक्ष शरद दीक्षित ने सभी अपंजीकृत संचालकों को समय रहते मप्र पर्यटन बोर्ड की होम-स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) योजना के तहत पंजीयन कराने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि पंजीयन कराते ही इकाई गैर-व्यावसायिक श्रेणी में आ जाती है, जिससे संचालकों को न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि कई रियायतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी।