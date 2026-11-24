नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से कोटा जाने वाले यात्रियों को 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोटा स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर-2 पर निर्माण कार्य के चलते भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव कोटा के बजाय सोगरिया स्टेशन पर रहेगा। ऐसे में यात्रियों को कोटा पहुंचने और वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त दूरी तय कर सड़क परिवहन का सहारा लेना होगा।

निर्माण कार्य के लिए रेल परिचालन बंद रेलवे के अनुसार, प्लेटफार्म नंबर-2 पर निर्माण कार्य के लिए रेल परिचालन बंद रखा जाएगा। इसके चलते चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इनमें भोपाल मंडल से संबंधित भोपाल-जोधपुर और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेन नंबर 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक सोगरिया-चंबल केबिन-गुरला होकर चलेगी।