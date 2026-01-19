MP मेट्रो में बड़ी छंटनी... 9 कर्मचारी बाहर, डेढ़ दर्जन और रडार पर, बिना कारण बताए सेवाएं समाप्त करने से मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MPMRC) में छंटनी का दौर शुरू हो चुका है और इसके पीछे के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं । अब तक कुल नौ कर्मचारियों को हटाया जा चुका है । इनमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से आए छह कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेज दिया गया है, जबकि एमपी मेट्रो के तीन कर्मचारियों की सेवाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक यह छंटनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डिजाइन सेक्शन से की गई है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उनके सेवा समाप्ति पत्रों में किसी भी प्रकार का कारण दर्ज नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस और डर का माहौल बन गया है । एमपी मेट्रो रेल कॉरर्पोरेशन में कुल 400 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से इन हाउस 250 अधिकारी-कर्मचारी हैं। 150 कर्मचारी आउट सोर्स के जरिए रखे गए हैं।