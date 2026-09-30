MP में यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 3,636 रूटों पर चलेंगी 14981 सरकारी बसें, अगले 5 साल का मास्टर प्लान तैयार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 21 साल बाद नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका निरंतर विस्तार किया जाएगा। अगले पांच वर्ष में चरणबद्ध तरीके से 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है। इसमें पूर्व से संचालित फिट बसों का उपयोग भी किया जा रहा है। नागरिकों को भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग में कही।

उन्होंने अधिकारियों को जिलों में बस स्टैंड, डिपो, स्टॉप और ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि बसों के बाधारहित संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलवाया जाए। साथ ही जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें की जाएं।

कलेक्टर टाइम लिमिट (टीएल) बैठक में भी प्रत्येक सप्ताह क्षेत्रीय कंपनी के कार्यपालक निदेशक से चर्चा करें। राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से सभी जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों के समक्ष रूट प्रस्तुतीकरण और सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। आम जनता के हित में सभी एजेंसियों के बीच परस्पर आवश्यक संवाद रहे। बंद डिपो और बस स्टैंड फिर होंगे उपयोगी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और बंद पड़े बस डिपो या टर्मिनल में स्वच्छता अभियान चलाकर जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं। जिन स्थानों पर बस स्टैंड या स्टाप समाप्त हो चुके हैं, वहां उपलब्ध भूमि पर नई सुविधा विकसित की जाए। बसों के निर्बाध संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया। वहीं, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।