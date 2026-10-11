एमपी के पटवारियों को बड़ी राहत, नियमों के तहत काम करने पर नहीं चलेगा कोई केस, सोमवार से शुरू होगी फ्री रजिस्ट्री

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी में स्वामित्व योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्री करने वाले पटवारी के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाएगी। सरकार से कानूनी सुरक्षा मिलने के बाद अब सोमवार से पटवारी निःशुल्क रजिस्ट्री का कार्य शुरू करेंगे। राजस्व विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू-अधिकारों का सरकारी तौर पर निष्पादन और पंजीयन कराया जा सकेगा। जिससे अब ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का पक्का और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड मालिकाना हक मिल सकेगा।

इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राजस्व विभाग ने 'पटवारी' को राज्य शासन की ओर से निष्पादक अधिकारी (एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर) नियुक्त किया है। पटवारी ही सरकार की तरफ से इन दस्तावेजों के निष्पादन की कमान संभालेंगे।