PM अभ्युदय योजना में घोटाला: मप्र में कंपनियों पर लगे फर्जी प्लेसमेंट के आरोप; विभाग ने रोका भुगतान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने की प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना में फर्जी प्लेसमेंट का संदेह है। योजना के तहत चयनित एजेंसियों को युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनमें से 70 प्रतिशत को रोजगार दिलाने का लक्ष्य दिया गया था, पर कई प्रशिक्षणार्थियों ने नौकरी मिलने से इन्कार किया है।

वहीं, दो प्रतिष्ठानों ने उनके नाम से जारी बताए जा रहे नियुक्ति पत्रों को फर्जी बताते हुए उन पर लगी मुहर और हस्ताक्षर को भी गलत बताया है।

आरटीआई से हुआ खुलासा

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामने आई इस जानकारी के बाद अब मप्र रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) इसका सत्यापन कराने जा रहा है। फिलहाल भुगतान रोक दिया गया है। मामला 2020-21 और 2021-22 का है।