    MCU Bhopal में तीसरी मंजिल से गिरा छात्र, हालत गंभीर; इंस्टाग्राम पर हैं पांच लाख से ज्यादा फॉलोवर्स

    MP News: भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से जनसंचार विभाग का छात्र दिव्यांश चौकसे नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र लगातार उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 02:48:08 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 03:36:28 PM (IST)
    तीसर मंजिला से गिरा छात्र दिव्यांश चौकसे।

    1. MCU की तीसरी मंजिल से छात्र नीचे गिरा।
    2. घायल छात्र का नाम दिव्यांश चौकसे बताया गया।
    3. जनसंचार विभाग का पीजी छात्र है दिव्यांश।

    नई दुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक गंभीर हादसा हो गया है। विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से एक छात्र दिव्यांश चौकसे नीचे गिर गया, शरीर पर कई जगह चोट लगने से से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    छात्र की हालात गंभीर

    बताया जा रहा है कि दिव्यांस चौकसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग छात्र है। छात्र विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया।

    दिव्यांस चौकसे मॉस कॉम का पीजी का छात्र है। छात्र की हालत गंभीर है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई है। दिव्यांश का इंस्टाग्राम पर एनसीईआरटी ज्ञान नाम से अकाउंट भी है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।


