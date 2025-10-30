MCU Bhopal में तीसरी मंजिल से गिरा छात्र, हालत गंभीर; इंस्टाग्राम पर हैं पांच लाख से ज्यादा फॉलोवर्स

नई दुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक गंभीर हादसा हो गया है। विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से एक छात्र दिव्यांश चौकसे नीचे गिर गया, शरीर पर कई जगह चोट लगने से से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।