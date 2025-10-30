'नेटवर्क समस्या नहीं है', हाईकोर्ट में शिक्षकों के E-Attendance को चुनौती मामले में सरकार ने कहा- कई टीचर लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस (E-Attendance) की अनिवार्यता के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट (MP High Court) में सुनवाई हुई। अलग-अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं व सरकार को रिकार्ड सहित जवाब पेश करने को कहा था।

7 नवंबर को अगली सुनवाई याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य समस्याएं आती हैं। वहीं, शासन की ओर से तर्क दिया गया कि नेटवर्क की समस्या नहीं है, क्योंकि उसी स्कूल में अधिकतर शिक्षक अटेंडेंस लगा रहे हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने दोनों के जवाब को अभिलेख पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को निर्धारित कर दी।