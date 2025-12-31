भोपाल का सनकी चोर... महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर खुद पहनकर सोता था युवक, पुलिस भी रह गई दंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र की अमरनाथ कॉलोनी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एक सनकी युवक की अजीबोगरीब हरकत ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने दीपेश अंकित नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो न केवल महिलाओं के अंतःवस्त्र चोरी करता था, बल्कि उन्हें खुद पहनता भी था। पुलिस ने जब आरोपित के घर दबिश दी, तो वह चोरी किए गए कपड़े पहनकर ही सोता हुआ पाया गया।

परछाई और श्रमिक कार्ड से खुला मामला घटना की शुरुआत रात करीब साढ़े बारह बजे हुई, जब अमरनाथ कॉलोनी के एक डेयरी संचालक को अपनी बालकनी में किसी की परछाई दिखी। संचालक के ललकारने पर आरोपित वहां सूख रहे अंतःवस्त्र समेटकर भागने लगा। इसी आपाधापी और हड़बड़ी में आरोपित का 'श्रमिक कार्ड' मौके पर ही गिर गया। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके से मिले कार्ड के आधार पर पुलिस आरोपित के घर तक जा पहुंची।