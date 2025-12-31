भोपाल का सनकी चोर... महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर खुद पहनकर सोता था युवक, पुलिस भी रह गई दंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र की अमरनाथ कॉलोनी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एक सनकी युवक की अजीबोगरीब हरकत ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने दीपेश अंकित नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो न केवल महिलाओं के अंतःवस्त्र चोरी करता था, बल्कि उन्हें खुद पहनता भी था। पुलिस ने जब आरोपित के घर दबिश दी, तो वह चोरी किए गए कपड़े पहनकर ही सोता हुआ पाया गया।
घटना की शुरुआत रात करीब साढ़े बारह बजे हुई, जब अमरनाथ कॉलोनी के एक डेयरी संचालक को अपनी बालकनी में किसी की परछाई दिखी। संचालक के ललकारने पर आरोपित वहां सूख रहे अंतःवस्त्र समेटकर भागने लगा। इसी आपाधापी और हड़बड़ी में आरोपित का 'श्रमिक कार्ड' मौके पर ही गिर गया। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके से मिले कार्ड के आधार पर पुलिस आरोपित के घर तक जा पहुंची।
जब कोलार पुलिस ने श्रमिक कार्ड पर दर्ज पते पर दबिश दी, तो नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। आरोपित दीपेश अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था और उसने वही चोरी किए हुए महिलाओं के अंतःवस्त्र पहन रखे थे। पुलिस ने उसके पास से चोरी के अन्य वस्त्र भी बरामद किए हैं। इस पूरी घटना और गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
पुलिस जांच में पता चला है कि अमरनाथ कॉलोनी में वारदात करने से पहले आरोपित ने मंदाकिनी कॉलोनी में भी एक घर को निशाना बनाया था। वहां से चोरी किए गए कुछ कपड़े भागते समय रास्ते में ही गिर गए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपित की इस हरकत से स्थानीय लोग अचंभित हैं और क्षेत्र में इसकी खासी चर्चा है।
कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह किसी गंभीर मानसिक विकृति का मामला लग रहा है। पुलिस अब यह रिकॉर्ड खंगाल रही है कि क्या आरोपित ने पहले भी क्षेत्र में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।
