1 जनवरी से लागू होगी ट्रेनों की नई समय-सारणी, भोपाल मंडल में कई गाड़ियों के समय में बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से 01 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू की है। नई समय-सारणी के तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर संचालित होने वाली कई यात्री गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ाए जाने से यात्रा समय में भी बचत होगी।

ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन इसी तरह गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, कटनी-बीना, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, ग्वालियर-बीना और कोटा-बीना जैसी गाड़ियों के आगमन समय में संशोधन किया गया है। मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी कई ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान समय बदले गए हैं।