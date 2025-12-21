मेरी खबरें
    By Brijendra RishishwarEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 03:24:07 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 03:29:21 AM (IST)
    थाने में शिकायत नहीं सुने जाने पर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, लेखक ने फिल्म डायरेक्टर पर लगाया पैसे नहीं देने का आरोप
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गोविंदपुरा पुलिस के कार्रवाई न करने के विरोध में पीड़ित युवक ने शनिवार सुबह बोर्ड ऑफिस चौराहा पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। वह कुछ कर पाता उससे पहले गोविंदपुरा थाने के आरक्षक ने उसकी लोकेशन तलाशी और उसे बचा लिया। बाद में थाने लाकर उसके बयान दर्ज कराए।

    डायरेक्टर पर पैसे नहीं देने का आरोप

    पुलिस को दिए बयान में दुर्गा चौक अन्ना नगर निवासी रवि बाल्मीकि ने खुद को लेखक बताया है और उनका दावा है कि वह हिंदी फिल्मों के लिए कहानियां लिखते हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में ' बंधन आखिर कब तक' जैसी फिल्म की कहानी लिखी है। रवि ने बताया कि पाली उमरिया निवासी नाथूलाल पटेल फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए रवि से तीन कहानियां लिखवाई थीं और दो लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन कहानियां लेने के बाद उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया।


    रवि का आरोप है कि उनकी कहानियों के कारण आरोपी ने लाखों रुपये की कमाई की। इस संबंध में रवि ने थाना गोविंदपुरा, डीसीपी, कमिश्नर के पास शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई न होने से रवि ने 20 दिसंबर को खुदकुशी करने बात कही थी। जानकारी लगने के बाद गोविंदपुरा पुलिस ने उसकी तलाश की, इसके लिए गोविंदपुरा थाने के आरक्षक सुनील कुमार डांगे को लगाया गया।

    पुलिस ने खोजकर युवक को रोका

    सुनील ने उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली तो बोर्ड ऑफिस की थी, जिस पर सुनील तत्काल बोर्ड ऑफिस पहुंचे तो देखा कि वह बोर्ड चौराहे पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ा था और खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने का प्रयास करता उससे पहले ही आरक्षक सुनील कुमार ने उसे पकड़ लिया और थाने लाकर उसके बयान दर्ज कराए।

