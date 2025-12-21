थाने में शिकायत नहीं सुने जाने पर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, लेखक ने फिल्म डायरेक्टर पर लगाया पैसे नहीं देने का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गोविंदपुरा पुलिस के कार्रवाई न करने के विरोध में पीड़ित युवक ने शनिवार सुबह बोर्ड ऑफिस चौराहा पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। वह कुछ कर पाता उससे पहले गोविंदपुरा थाने के आरक्षक ने उसकी लोकेशन तलाशी और उसे बचा लिया। बाद में थाने लाकर उसके बयान दर्ज कराए।

डायरेक्टर पर पैसे नहीं देने का आरोप पुलिस को दिए बयान में दुर्गा चौक अन्ना नगर निवासी रवि बाल्मीकि ने खुद को लेखक बताया है और उनका दावा है कि वह हिंदी फिल्मों के लिए कहानियां लिखते हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में ' बंधन आखिर कब तक' जैसी फिल्म की कहानी लिखी है। रवि ने बताया कि पाली उमरिया निवासी नाथूलाल पटेल फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए रवि से तीन कहानियां लिखवाई थीं और दो लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन कहानियां लेने के बाद उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया।