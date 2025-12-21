3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, स्वजन बोले- बच्ची की मां मांग रही थी 60 लाख रुपए

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शहर के गोला का मंदिर स्थित पुरुषोत्तम विहार में 26 वर्षीय इंजीनियर लवजीत सिंह राणा उर्फ लव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लवजीत पर तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज था। इसी के चलते लवजीत की नौकरी तक चली गई थी।

स्वजनों का आरोप है- लवजीत पर जिस बच्ची की मां द्वारा यह आरोप लगाया गया, उसकी मां 60 लाख रुपए राजीनामा करने के एवज में मांग रही थी। 30 लाख रुपए दे भी चुके थे। फिर भी उसकी मां और वकील रुपए मांगते थे। इससे लवजीत तनाव में था। इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। फिलहाल गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है।