नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर के रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित स्टेट डेयरी के पास एक खंडहर में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते 20 वर्षीय विक्रम मालवीय नाम के युवक की डंडे मारकर हत्या कर दी गई।आरोपित 22 वर्षीय वैभव बामनीय वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।

रातीबड़ थाने के एसआई गौरव पांडेय ने बताया कि विक्रम मालवीय स्टेट डेयरी परिसर में रहता था और मकानों व दुकानों में टाइल्स लगाने का काम करता था। उसके पिता स्टेट डेयरी में कर्मचारी हैं। बुधवार शाम विक्रम अपने चार-पांच दोस्तों के साथ स्टेट डेयरी के पास स्थित खंडहर के पास पार्टी करने के लिए जमा हुआ था। इस पार्टी में उसका परिचित और आरोपित वैभव बामनीय भी शामिल था। कहासुनी के बाद सिर और छाती पर मारे डंडे पुलिस जांच में सामने आया है कि विक्रम और वैभव के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन कुछ समय पहले किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। तभी से दोनों एक-दूसरे से रंजिश रखने लगे थे। बुधवार रात पार्टी के दौरान इसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई।