    भोपाल में फिल्मी स्टाइल में सिरफिरे ने युवती को बनाया बंधक, पुलिस ने दो घंटे के ड्रामे के बाद छुड़ाया

    भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रविवार को एक सनकी युवक ने जमकर हंगामा किया। दमोह के रहने वाले जय दुबे नाम के युवक ने एक मैरिज गार्डन में एक युवती को बंध ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 04:17:13 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 04:17:13 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रविवार को एक सनकी युवक ने जमकर हंगामा किया। दमोह के रहने वाले जय दुबे नाम के युवक ने एक मैरिज गार्डन में एक युवती को बंधक बना लिया।

    आरोपित युवक फिलहाल पिपलानी के रत्नागिरी इलाके में रहता है। बताया जा रहा है कि वह युवती पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था।

    गोली चलने की चर्चा

    घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि गोली चली थी या नहीं। बंधक बनाई गई युवती इस घटना के बाद से काफी डरी हुई है।


